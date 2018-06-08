00:05 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гай Ричи снял клип к ЧМ-2018, в котором есть Смолов

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Знаменитый британский режиссер Гай Ричи снял клип в честь предстоящего чемпионата мира-2018. По сюжету мальчик Андрей, являющийся будущим российского футбола, хитрым ударом оставляет в дураках четырех гопников-задир.

Дальнейшая судьба Андрея остается за кадром. Параллельно с основным сюжетом рассказываются истории жизни Харри Кейна, Неймара, Месута Езила и Бенджамена Менди. Также в клипе задействованы Федор СмоловДавид Де ХеаЭден Азар, Серена УильямсТьерри АнриРауль Хименес и Патрис Эвра.



Ричи известен по таким фильмам, как "Карты, деньги, два ствола", "Большой Куш", "Агенты А.Н.К.Л" и многим другим.

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