Гай Ричи снял клип к ЧМ-2018, в котором есть Смолов

Знаменитый британский режиссер Гай Ричи снял клип в честь предстоящего чемпионата мира-2018. По сюжету мальчик Андрей, являющийся будущим российского футбола, хитрым ударом оставляет в дураках четырех гопников-задир.



Дальнейшая судьба Андрея остается за кадром. Параллельно с основным сюжетом рассказываются истории жизни Харри Кейна, Неймара, Месута Езила и Бенджамена Менди. Также в клипе задействованы Федор Смолов, Давид Де Хеа, Эден Азар, Серена Уильямс, Тьерри Анри, Рауль Хименес и Патрис Эвра.





Ричи известен по таким фильмам, как "Карты, деньги, два ствола", "Большой Куш", "Агенты А.Н.К.Л" и многим другим.

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