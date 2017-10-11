Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил восхищение нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Сегодня аргентинцы в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграли Эквадор (3:1) благодаря хет-трику Месси и заняли третье место в своей группе.
Британский журналист ответил одному из пользователей Твиттера, который написал, что "Линекер уничтожает Роналду". Он написал на своей странице: "Я не унижал Роналду. Я восхвалял Месси".
Ранее Линекер написал: "Месси просто вышел и сделал хет-трик. Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица".
He didn't destroy Ronaldo. He eulogised Messi. 🙄 https://t.co/Ky0fyG7hVE– Gary Lineker (@GaryLineker) 11 октября 2017 г.
Millwall82
Линекер опять обос....обделался. как в матче с Ирландией в 90м году....никогда не понимал зачем сравнивать 2 величайших футболистов современности. Оба великие и навсегда войдут в историю.
18:59
mak3
Гари Линекер: "Я не унижал Роналду. Я восхвалял Месси". ==== Для Роналдо это одно и тоже :)
18:55