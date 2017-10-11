18:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гари Линекер: "Я не унижал Роналду. Я восхвалял Месси"

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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил восхищение нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Сегодня аргентинцы в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграли Эквадор (3:1) благодаря хет-трику Месси и заняли третье место в своей группе.

Британский журналист ответил одному из пользователей Твиттера, который написал, что "Линекер уничтожает Роналду". Он написал на своей странице: "Я не унижал Роналду. Я восхвалял Месси".

Ранее Линекер написал: "Месси просто вышел и сделал хет-трик. Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Millwall82

Линекер опять обос....обделался. как в матче с Ирландией в 90м году....никогда не понимал зачем сравнивать 2 величайших футболистов современности. Оба великие и навсегда войдут в историю.

18:59

mak3

Гари Линекер: "Я не унижал Роналду. Я восхвалял Месси". ==== Для Роналдо это одно и тоже :)

18:55