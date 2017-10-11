Гари Линекер: "Я не унижал Роналду. Я восхвалял Месси"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил восхищение нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Сегодня аргентинцы в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграли Эквадор (3:1) благодаря хет-трику Месси и заняли третье место в своей группе.

Британский журналист ответил одному из пользователей Твиттера, который написал, что "Линекер уничтожает Роналду". Он написал на своей странице: "Я не унижал Роналду. Я восхвалял Месси".

Ранее Линекер написал: "Месси просто вышел и сделал хет-трик. Если Месси не величайший футболист всех времен, то я чертова курица".