Гари Линекер: "Я бы не участвовал в жеребьевке, если бы Блаттер остался президентом ФИФА"

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отметил, что он бы отказался стать ведущим жеребьевки чемпионата мира-2018, если бы Йозеф Блаттер остался президентом ФИФА. Он также выразил надежду, что в федерации происходят перемены к лучшему.
– Если бы Блаттер и его компаньоны по-прежнему стояли у руля, я бы не участвовал в жеребьевке, – приводит слова Линекера журналист Роб Харрис на своей странице в Твиттере. – Ко мне обратились ван Бастен и Бобан, два заслуженных человека из мира футбола. Я надеюсь, что в ФИФА происходят перемены. Новые люди заслужили шанс доказать это. Посмотрим, что будет дальше.
Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени. Соведущей Линекера будет Мария Командная.
Генри Морган
2Lexys1 Перемены в ФИФА - это часть подковерных разборок, когда англосаксонская мафия (контролирующая, к примеру, ВАЛА) стремится подчинить себе пока неподоконтрольные ей мировые спорт. институты. Очень жаль, что именно Линекера, публичного рупора этой мафии, пригласили на жеребьевку. Как будто других достойных людей нет... _____________________________________________________________________________________________________________ Чё курим, болезный?) Пока что, в мире действует только одна мафия: прокремлёвская. Никакой другой не видно, и не слышно. Даже колумбийские и мексиканские наркобароны притихли.)))))
15:05
Zico1
Ах, какая была бы потеря...
15:05
Патриот Сибири
Lexys1, держи нас в курсе.
14:42
amilo
А на за 20 тысяч, а за 50, или 100? Лицемер, мля.
14:26
Lexys1
Перемены в ФИФА - это часть подковерных разборок, когда англосаксонская мафия (контролирующая, к примеру, ВАЛА) стремится подчинить себе пока неподоконтрольные ей мировые спорт. институты. Очень жаль, что именно Линекера, публичного рупора этой мафии, пригласили на жеребьевку. Как будто других достойных людей нет...
14:23