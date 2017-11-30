Гари Линекер: "Я бы не участвовал в жеребьевке, если бы Блаттер остался президентом ФИФА"

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отметил, что он бы отказался стать ведущим жеребьевки чемпионата мира-2018, если бы Йозеф Блаттер остался президентом ФИФА. Он также выразил надежду, что в федерации происходят перемены к лучшему.

– Если бы Блаттер и его компаньоны по-прежнему стояли у руля, я бы не участвовал в жеребьевке, – приводит слова Линекера журналист Роб Харрис на своей странице в Твиттере. – Ко мне обратились ван Бастен и Бобан, два заслуженных человека из мира футбола. Я надеюсь, что в ФИФА происходят перемены. Новые люди заслужили шанс доказать это. Посмотрим, что будет дальше.

Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени. Соведущей Линекера будет Мария Командная.