Гари Линекер: "У сборной Англии нет реальных шансов на победу в чемпионате мира"

Бывший английский футболист, а ныне аналитик и комментатор Гари Линекер считает, что у сборной Англии нет реальных шансов на победу на чемпионате мира. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Англия в группе G сыграет с Бельгией, Панамой и Тунисом.

- Реальных шансов на победу у нас нет, хотя ты никогда не знаешь, что может произойти на чемпионате мира. Но у нашей сборной недостаточно игроков мирового уровня, - цитирует PA Sport Линекера. - Для того, чтобы считаться фаворитом, звезды должны составлять половину команды. У нас пока этого нет, но будет через 4-6 лет.