Гари Линекер: "Сборная Англии не входит в число фаворитов чемпионата мира-2018"

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер в преддверии жеребьевки чемпионата мира-2018 высказал мнение, что главным фаворитом предстоящего турнира будет сборная Франции. Также англичанин отметил силу бразильцев и немцев.

– На ваш взгляд, кого сейчас можно назвать фаворитами ЧМ-2018?

- В первую очередь, постоянных претендентов на победу – Бразилию и Германию. Как же без них, ведь эти сборные регулярно добиваются успехов на чемпионатах мира. Вернула былую мощь Испания. Однако, если бы вы попросили меня назвать фаворита по состоянию на сегодняшний день, то в силу состава я бы отдал предпочтение Франции. Вы только посмотрите, кто у них играет: надежный вратарь, очень прочная оборона, средняя линия – яркие таланты. Н’Голо Канте – невероятный игрок! А в атаке у них есть Кильян Мбаппе – восходящая суперзвезда. На ЧМ-2018 они будут в самом расцвете. Уверен, что Франция заберется очень высоко.

– А Англия?

- Не думаю, что на этот раз ее можно причислить к фаворитам. На самом деле наша команда пока не доросла до такого статуса. У нас в составе очень талантливые футболисты, есть весьма перспективная молодежь, но, по всей видимости, команда не созреет к лету будущего года. Англичане ярко выступили на мировых первенствах для игроков до 17 и 20 лет, но, полагаю, их время еще не пришло. Впрочем, тут не угадаешь! Мы будем серьезным соперником для любой команды на этом турнире, чем давненько не могли похвастаться.

Напомним, что Линекер проведет жеребьевку чемпионата мира-2018 года. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.