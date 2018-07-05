Гари Линекер: "Саутгейт заставил Англию гордиться своей сборной"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что нынешний главный тренер англичан Гарет Саутгейт заставил страну гордиться своей национальной командой. Под руководством 47-летнего специалиста Англия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Колумбию (1:1, 4:3 пен.).
- Гарет Саутгейт заставил страну гордиться своей сборной. Подготовленный, умный, достойный и чуткий, - написал Линекер в своем Инстаграме.
Сборная Англии в 1/8 финала чемпионата мира встретится с командой Швеции (7 июля, Самара).
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