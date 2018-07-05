12:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гари Линекер: "Саутгейт заставил Англию гордиться своей сборной"


Бывший нападающий сборной Англии  Гари Линекер считает, что нынешний главный тренер англичан Гарет Саутгейт заставил страну гордиться своей национальной командой. Под руководством 47-летнего специалиста Англия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Колумбию (1:1, 4:3 пен.).

- Гарет Саутгейт заставил страну гордиться своей сборной. Подготовленный, умный, достойный и чуткий, - написал Линекер в своем Инстаграме.

Сборная Англии в 1/8 финала чемпионата мира встретится с командой Швеции (7 июля, Самара).

Швеция - Англия

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь // 

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ