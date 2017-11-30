Гари Линекер: "Никите Симоняну 91 год, но он находится в невероятной форме!"

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер выразил надежду на то, что предстоящая жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет без накладок, информирует пресс-служба ФИФА. Англичанин подчеркнул, что немного нервничает в преддверии церемонии.

– Что вы испытываете накануне церемонии жеребьевки в Москве?

- Лично я надеюсь, что все пройдет нормально, что не возникнет никаких накладок и мы не совершим серьезных оплошностей (смеется)! Если говорить серьезно, то это замечательное событие, источник самых положительных эмоций. Возможно, я немного нервничаю. Мне доводилось быть ведущим на телевидении, но завтрашнее событие стоит особняком. У нас трудная миссия, но мы надеемся, что все будет хорошо.

– Наверняка помощь коллег по футбольному цеху во время церемонии несколько облегчит вашу задачу...

- Да у нас тут собралась почти целая футбольная команда! В роли ассистентов церемонии выступят восемь настоящих легенд, которые, за редким исключением, сами когда-то выигрывали чемпионат мира. В этой группе есть и представитель России – Никита Симонян. Ему 91 год, но он находится в невероятно хорошей форме! Надеемся, что все пройдет, как задумано, и что я как ведущий не ударю в грязь лицом.

– Вернемся к пятнице 1 декабря. Загораются огни, Гари Линекер вот-вот появится на сцене. О чем вы подумаете в этот последний перед выходом момент?

- "Не напортачь!" Это будет моя последняя мысль перед тем, как шагнуть на сцену.

Напомним, что Линекер проведет жеребьевку чемпионата мира-2018 года. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.