Гари Линекер: "Никите Симоняну 91 год, но он находится в невероятной форме!"

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер выразил надежду на то, что предстоящая жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет без накладок, информирует пресс-служба ФИФА. Англичанин подчеркнул, что немного нервничает в преддверии церемонии.
– Что вы испытываете накануне церемонии жеребьевки в Москве?
- Лично я надеюсь, что все пройдет нормально, что не возникнет никаких накладок и мы не совершим серьезных оплошностей (смеется)! Если говорить серьезно, то это замечательное событие, источник самых положительных эмоций. Возможно, я немного нервничаю. Мне доводилось быть ведущим на телевидении, но завтрашнее событие стоит особняком. У нас трудная миссия, но мы надеемся, что все будет хорошо.
– Наверняка помощь коллег по футбольному цеху во время церемонии несколько облегчит вашу задачу...
- Да у нас тут собралась почти целая футбольная команда! В роли ассистентов церемонии выступят восемь настоящих легенд, которые, за редким исключением, сами когда-то выигрывали чемпионат мира. В этой группе есть и представитель России – Никита Симонян. Ему 91 год, но он находится в невероятно хорошей форме! Надеемся, что все пройдет, как задумано, и что я как ведущий не ударю в грязь лицом.
– Вернемся к пятнице 1 декабря. Загораются огни, Гари Линекер вот-вот появится на сцене. О чем вы подумаете в этот последний перед выходом момент?
- "Не напортачь!" Это будет моя последняя мысль перед тем, как шагнуть на сцену.
Напомним, что Линекер проведет жеребьевку чемпионата мира-2018 года. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
http://ru.fifa.com/worldcup/news/y=2017/m=11/news=%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D
Millwall82
Лопыриха в Парыжу, с айфона селфи на эльфелевую ипашит.
21:14
Бильбо
Электросталец, ахахахахахахаха%))))))))))))))))))))))))
21:07
Электросталец
а посол Лопыриха будет?
21:04