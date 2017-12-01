Гари Линекер: "Марадона с нами"

Ведущий церемонии жеребьевки чемпионата мира-2018 англичанин Гари Линекер сфотографировался с экс-форвардом сборной Аргентины Диего Марадоной​. Аргентинец прилетел в Москву на церемонию жеребьевки.

"Тот самый и только с нами - Марадона", - написал Линекер в Инстаграме.

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка чемпионата мира. LIVE!