Гари Линекер: "Как мы можем критиковать решение дать России ЧМ-2018, если у нас тоже коррумпированная страна?"

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер сказал, что он думает о критике решения предоставить России право проведения ЧМ-2018.

- Кто мы такие, чтобы судить о том, кто должен получить чемпионат мира, - цитирует англичанина Daily Mail. - Мы знаем, насколько коррумпированной порой является наша страна. возможном, нам не нравится кое-что, что делает Путин, но мы будем там, будем их гостями.

Также бывший футболист считает беспочвенными страхи того, что английские болельщики станут жертвами нападения российских хулиганов.

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