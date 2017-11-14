Гари Линекер: "Италии, Чили и Голландии не будет на ЧМ-2018. Может, пора расширить турнир до 48 команд?"

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер отметил, что не представляет себе чемпионат мира без сборной Италии. По его словам, также на турнире будет не хватать сборных Чили и Голландии.

"Мамма Миа! Италия – 4-кратный чемпион мира, игравший во всех турнирах с 1958 года – не поедет в Россию. Без нее чемпионат мира будет уже не тот. Арриведерчи. Поздравляю шведов с выходом. Они проявили исключительную стойкость.

Не будет Италии, Чили, Голландии. Может быть, пора расширить ЧМ до 48 команд? Хотя, стоп", - написал Линекер в Твиттере.

Напомним, Италия уступила в стыковых матчах Швеции (0:1, 0:0). Сборные Чили и Голландии прекратили борьбу после группового турнира отбора.