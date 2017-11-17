Гари Линекер и Мария Командная будут ведущими жеребьевки ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командая будут ведущими жеребьевки чемпионата мира 2018 года, сообщает пресс-служба ФИФА. Им также будут помогать восемь ассистентов, один из которых – первый вице-президент РФС Никита Симонян.

– Как футболисту мне повезло дважды принять участие в финальных турнирах чемпионата мира, – сказал Линекер. – Мне очень приятно оказаться причастным к еще одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьевки.

Напомним, жеребьевка пройдет 1 декабря в Кремле. Россия как страна-хозяйка попала в первую корзину.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет