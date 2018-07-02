22:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гари Линекер: "Хвала небесам, Англия избежала матча с Японией"


Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер рад, что его национальная команда в 1/8 финала чемпионата мира избежала встречи с Японией. В эти минуты "самураи" в матче плей-офф обыгрывает Бельгию (2:0 к 56-й минуте).

"Хвала небесам, Англия избежала матча с Японией, – написал в Твиттере Линекер. – Какой гол от Инуи. Этот чемпионат мира просто сумасшедший".

Сборная Англии могла сыграть с Японией, если бы не проиграла Бельгии (0:1) в заключительном матче группового турнира ЧМ-2018. В 1/8 финала "три льва" сыграют с Колумбией (3 июля, Москва, "Спартак").

Бельгия - Япония

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