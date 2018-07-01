Гари Линекер: "Это абсолютно безумный чемпионат мира"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер в Твиттере поделился впечатлениями от матчей 1/8 финала чемпионата мира, которые проходят 1 июля. Россия обыграла Испанию (1:1, 4:3 - по пенальти), а команды Хорватии и Дании за первые четыре минуты обменялись голами.
"Этот чемпионат мира абсолютно безумный и чертовски изумительный", - написал Линекер.
Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми пройдет сегодня в Нижнем Новгороде (начало – 21.00). Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.
This World Cup is utterly bonkers and absolutely bloody marvellous.– Gary Lineker (@GaryLineker) 1 июля 2018 г.
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