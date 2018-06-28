Гари Линекер: "Если бы я был игроком, хотел бы выиграть матч, группу и сыграть в четвертьфинале с Бразилией"

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отметил, что не стоит выбирать себе соперников по плей-офф чемпионата мира. По его словам, нужно стремиться побеждать в каждом матче и занимать первое место в группе.

Напомним, что в случае победы над Бельгией Англия займет первое место в группе и в 1/8 сыграет с Японией. В четвертьфинале в случае выхода команду будет ждать победитель матча Бразилия - Мексика.

- Если бы я был игроком, я бы хотел выиграть матч. Я бы хотел выиграть группу. Я бы хотел победить в кровавом матче на вылет, а затем встретиться с Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира. В этом то все и дело, - написал Линекер в Твиттере.

Трансляция матча Англия - Бельгия