08:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гари Линекер: "Чемпионат мира стал чемпионатом Европы"


Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал тот факт, что на чемпионате мира-2018 остались только европейские команды.

- Чемпионат мира стал чемпионатом Европы, - написал эксперт в Твиттере.

В первом полуфинале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Бельгии. Состав второго полуфинала определится после матчей Швеция - Англия и Россия - Хорватия.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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