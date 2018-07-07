Гари Линекер: "Чемпионат мира стал чемпионатом Европы"

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал тот факт, что на чемпионате мира-2018 остались только европейские команды.
- Чемпионат мира стал чемпионатом Европы, - написал эксперт в Твиттере.
В первом полуфинале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Бельгии. Состав второго полуфинала определится после матчей Швеция - Англия и Россия - Хорватия.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
The World Cup has become the European Championship.– Gary Lineker (@GaryLineker) 6 июля 2018 г.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная России (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Гари Линекер