Гари Линекер: "Чемпионат мира - лучшее спортивное событие на Земле"

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер в преддверии жеребьевки чемпионата мира-2018 отметил, что это особенный турнир, информирует пресс-служба ФИФА. Также англичанин подчеркнул, что уже не мечтает об участии на ЧМ.
– Завтра вы будете одним из главных действующих лиц. Не пробудило ли это ностальгию по временам, когда вы приезжали на чемпионаты мира в качестве игрока?
- У меня очень теплые воспоминания о чемпионатах мира. Я принял участие в двух таких турнирах. На первом сумел завоевать "Золотую бутсу", а на втором забил еще несколько мячей, а наша команда добралась до полуфинала. Кроме того, я комментировал шесть последних чемпионатов мира на BBC, и надеюсь, что снова сделаю это в будущем году. Уверен: все футболисты мечтают сыграть в подобном турнире. Ты соперничаешь с самыми сильными игроками планеты и за тобой наблюдают миллионы болельщиков – уникальная возможность заявить о себе. Несомненно, чемпионат мира – это нечто особенное.
– Можете охарактеризовать этот турнир тремя словами?
- Что? Двумя-тремя словами? (смеется) "Лучшее спортивное событие на Земле!" Слов, правда, чуть больше, но думаю, что описание – в самый раз!
– Что бы вы отдали за возможность снова сыграть на чемпионате мира?
- Думаю, если говорить о чемпионате мира, я свою партию сыграл. У меня уже не получится сделать это так, как прежде. Ведь существуют веские причины для ухода из спорта, не так ли? Мои ноги уже не так послушны, как когда-то, да и из формы я вышел. Полагаю, мой роман с чемпионатом мира остался в прошлом.
Напомним, что Линекер проведет жеребьевку чемпионата мира-2018 года. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.
Бней Иегуда
Уже были такие матчи много раз. Я помню как-то Милан, всех выносивший в Европе, был беспомощен против не самых сильных колумбийцев.)
21:29
Millwall82
Какие глупости любые топ-клубы это сборные мира, играй Бавария только немцами и в полуфинал бы не выходила. И как можно понимать с полуслова когда играешь по 6-8 матчей в год, это про сборные.
21:24
Бней Иегуда
Глупости.) В сборной все разговаривают на одном языке и понимают друг друга с полуслова.) Сборная Германии сильнее чем Реал или Барселона.)
21:20
Millwall82
По уровню ЧМ сильно уступает ЛЧ.
21:17
Rome22
СЭ беспринципная газета.... столько внимания человеку, который гадил на страну... называл россиян "дикарями", требовал отобрать ЧМ....
21:12