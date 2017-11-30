Гари Линекер: "Чемпионат мира - лучшее спортивное событие на Земле"

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер в преддверии жеребьевки чемпионата мира-2018 отметил, что это особенный турнир, информирует пресс-служба ФИФА. Также англичанин подчеркнул, что уже не мечтает об участии на ЧМ.

– Завтра вы будете одним из главных действующих лиц. Не пробудило ли это ностальгию по временам, когда вы приезжали на чемпионаты мира в качестве игрока?

- У меня очень теплые воспоминания о чемпионатах мира. Я принял участие в двух таких турнирах. На первом сумел завоевать "Золотую бутсу", а на втором забил еще несколько мячей, а наша команда добралась до полуфинала. Кроме того, я комментировал шесть последних чемпионатов мира на BBC, и надеюсь, что снова сделаю это в будущем году. Уверен: все футболисты мечтают сыграть в подобном турнире. Ты соперничаешь с самыми сильными игроками планеты и за тобой наблюдают миллионы болельщиков – уникальная возможность заявить о себе. Несомненно, чемпионат мира – это нечто особенное.

– Можете охарактеризовать этот турнир тремя словами?

- Что? Двумя-тремя словами? (смеется) "Лучшее спортивное событие на Земле!" Слов, правда, чуть больше, но думаю, что описание – в самый раз!

– Что бы вы отдали за возможность снова сыграть на чемпионате мира?

- Думаю, если говорить о чемпионате мира, я свою партию сыграл. У меня уже не получится сделать это так, как прежде. Ведь существуют веские причины для ухода из спорта, не так ли? Мои ноги уже не так послушны, как когда-то, да и из формы я вышел. Полагаю, мой роман с чемпионатом мира остался в прошлом.

Напомним, что Линекер проведет жеребьевку чемпионата мира-2018 года. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на "Первом канале" в 18.00 по московскому времени.