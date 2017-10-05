Гари Линекер: "Англию будет бояться весь футбольный мир"

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер после матча против Словении (1:0) отметил, что команда Гарета Саутгейта будет одним из фаворитов чемпионата мира-2018. Сегодня англичане досрочно оформили выход в финальный турнир.
"На чемпионате Англию будет бояться весь футбольный мир. Не говоря уже о потрясающей игре в защите. Правда, чемпионат мира не так скоро", - написал Линекер в Твиттере.
ЗЮК
Туговато у людей с юмором.
00:43
edals
Жаль, что тонкий, но и своеобразный, английский стёб и юмор в русской голове не цепляется...
00:40
Пёс
все, кроме Исландии
00:36
Thomas_Boy_
А так-то раньше не понимал, чего он курит? А потом догадался - ничего. Просто Гари сам по себе дурень.
00:08