Гари Линекер: "Англию будет бояться весь футбольный мир"

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер после матча против Словении (1:0) отметил, что команда Гарета Саутгейта будет одним из фаворитов чемпионата мира-2018. Сегодня англичане досрочно оформили выход в финальный турнир.

"На чемпионате Англию будет бояться весь футбольный мир. Не говоря уже о потрясающей игре в защите. Правда, чемпионат мира не так скоро", - написал Линекер в Твиттере.