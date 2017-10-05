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23:59 5 октября | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гари Линекер: "Англию будет бояться весь футбольный мир"

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Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер после матча против Словении (1:0) отметил, что команда Гарета Саутгейта будет одним из фаворитов чемпионата мира-2018. Сегодня англичане досрочно оформили выход в финальный турнир.

"На чемпионате Англию будет бояться весь футбольный мир. Не говоря уже о потрясающей игре в защите. Правда, чемпионат мира не так скоро", - написал Линекер в Твиттере.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЗЮК

Туговато у людей с юмором.

00:43

edals

Жаль, что тонкий, но и своеобразный, английский стёб и юмор в русской голове не цепляется...

00:40

Пёс

все, кроме Исландии

00:36

Thomas_Boy_

А так-то раньше не понимал, чего он курит? А потом догадался - ничего. Просто Гари сам по себе дурень.

00:08