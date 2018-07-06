Гарет Саутгейт: "Завтра мы будем знать больше о ситуации с Варди"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт - о травме нападающего команды Джейми Варди. Он подтвердил, что форвард может не сыграть в матче со сборной Швеции в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Варди не тренировался сегодня. Его участие в матче под вопросом, - цитирует тренера Sky Sports. - Завтра мы будем знать больше. Остальные участвовали в тренировке. Мы тренировались недолго. На мой взгляд, на этой стадии тренировки должны быть минимальными по времени. Большее значение сейчас имеет восстановление, как физическое, так и психологическое. Минус в том, что мы сейчас не можем сильно нагружать игроков, чтобы посмотреть, в порядке ли они.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)