Гарет Саутгейт: "Я был бы рад даже счету 1:1 в матче Тунис - Англия"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил на пресс-конференции после победы над Тунисом (2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.
- Я был бы рад даже счету 1:1. Прежде всего необходимо показывать себя на поле – это важнее результата. В матче против Туниса мы не могли контролировать все, но реагировали на любые сложности. Да, случись ничья, я был бы разочарован немного, и дома наш результат бы рассматривали иначе. Но мы создали много явных моментов в первом тайме. Не хватало лишь хладнокровного завершения. Несмотря на жесткое решение судьи против нас, мы не пали духом, сохраняли контроль и доминирование. Атаковали волна за волной. И отрабатывали домашние заготовки – одна из них и принесла успех. Мы не идеальны – но всегда стараемся становиться лучше. Наш результат стал продуктом тяжелой работы и поддержки многих людей.
- Вы разочарованы решениями видеоарбитров?
- Если вы даете пенальти за такое, как в нашем случае, то турнир будет интересным. Ну и тогда уж, аналогичные нарушения допускались и второй командой…
- Похвалите Кейна.
- Единственное, что Кейн еще не сделал в своей карьере – это не забил в августе. Он привык преодолевать все трудности.
- Насколько вам и футболистам досаждали мухи?
- У меня пока не было возможности обсудить эту тему с игроками. Видел мошкару на разминке. А во время матча ее не замечал. (Дмитрий СИМОНОВ)
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