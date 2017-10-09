Гарет Саутгейт: "Все хотят, чтобы я передал капитанскую повязку Кейну, но я не хочу торопить события"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Литвой (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 отметил игру нападающего Харри Кейна, который забил единственный гол во встрече. Он также добавил, что форвард лучше всех завершает атаки из всех, с кем специалист когда-то играл или работал.

Напомним, что гол в матче стал для Кейна 15-м во всех турнирах нынешнего сезона.

– Это фантастический показатель. Его умение завершать атаки находится на высочайшем уровне. В этом плане он лучший из тех, с кем я играл и работал, – приводит The Telegraph слова Саутгейта. – Сборной Англии повезло, что у нее есть такой нападающий. Я не могу нарадоваться его игре как в индивидуальном плане, так и в командном. Знаю, все хотят, чтобы я передал ему капитанскую повязку, но я не хочу торопить события.