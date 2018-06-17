Гарет Саутгейт: "Уровень безопасности в России – на высоте!"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил на пресс-конференции перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 против Туниса. Игра Тунис-Англия состоится 18 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.

- Приехать в Россию из Англии непросто – помимо прочего, в Волгоград надо добираться на поезде из Москвы. Важно ли для вас участие болельщиков?

- Были истории, которые заставили кого-то не приехать. Мы же как могли заверяли фанатов – опасности нет. Уровень безопасности – на высоте! Мы благодарны всем тем, кто поехал за нами. Лично я встретился с немалым числом болельщиков, которые сейчас здесь. Многие из них регулярно ездят за нашей сборной на турниры. Ценить надо именно таких людей. Но вместо этого "рекламу" получают те, кто создавал проблемы.

- Оцените условия и уровень организации ЧМ-2018 в России.

- Они фантастические. Мы изучали объекты и выбрали гостиницу, чтобы уединиться. Хотя нам приятно общаться с жителями Репина. Был на Кубке конфедераций год назад и уже тогда отмечал блестящую организацию. Уверен, так будет и сейчас, на ЧМ. Осталось хорошо сыграть в футбол. (Дмитрий СИМОНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018