Гарет Саутгейт: "У сборной Швеции есть собственная идентичность"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед четвертьфиналом ЧМ-2018 против Швеции отметил, что у соперника есть собственная идентичность.

- Знаем, что это очень сильная команда. Я играл против нее, она всегда имела свою идентичность, - заявил Саутгейт. - Посмотрите на ее результаты в отборе к чемпионату мира, где она выигрывала у Франции и Голландии, потом в стыках выбила Италию. А здесь, в России, уже обыграла Германию.

У шведов очень сильные защитники. Например, Линделеф. Но есть и другие. Мы знаем, что перед нами большой вызов. Хотим создавать моменты и забивать голы. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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