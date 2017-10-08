Гарет Саутгейт: "Топовые игроки - это Пике, Рамос, Бускетс, Нойер. У Англии таких нет"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что в его сборной нет футболистов топ-уровня, поскольку они еще не добивались серьезных результатов на международной арене. Напомним, что Англия досрочно вышла в финальную стадию ЧМ-2018.

- Можно ли называть англичан топовыми игроками? Мы говорим о топовых игроках, исходя из трансферной стоимости, игры в Лиге чемпионов, - цитирует BBC Саутгейта. - Когда мы дойдем до полуфинала, финала, выиграем трофей, тогда можно будет говорить, что у нас топовые игроки. Пока что нам нужно это доказать.

Мы не можем считать себя топовыми игроками. Топовые игроки - то Жерар Пике, Серхио Рамос, Серхио Бускетс, Тони Кроос, Сами Хедира, Мануэль Нойер и другие.