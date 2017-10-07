Гарет Саутгейт: "Создадим в России лагерь, который понравится футболистам Англии"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что планирует создать базовый лагерь в России, который понравится всем игрокам. По мнению наставника, его подопечные не являются фаворитами на предстоящем чемпионате мира.

- Тренировочные базы не выигрывают турниры, - приводит The Telegraph слова Саутгейта. - Окружающая среда может сыграть свою роль, но на поле побеждает тактика и техника. Думаю, создадим базовый лагерь, который понравится игрокам. С атмосферой, в которой они будут наслаждаться. Думаю, чемпионат мира в России станет действительно хорошим турниром. Могу судить из того, что видел на Кубке Конфедераций.

Если говорить про перспективы Англии на турнире, то реальность заключается в том, что мы являемся аутсайдерами. Это объективно то, где мы сейчас находимся. Нам нужно сражаться, чтобы стать фаворитами.