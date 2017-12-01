Гарет Саутгейт: "Шестидневный перерыв между матчами на ЧМ-2018 поможет сборной Англии избежать травм"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что шестидневный перерыв между матчами в группе чемпионата мира 2018 года поможет игрокам избежать травм. Он также добавил, что с нетерпением ждет турнира.

Напомним, что соперниками англичан по группе G станут Бельгия, Панама и Тунис. Англия сыграет с Тунисом 18 июня в Волгограде, с Панамой – 24 июня в Нижнем Новгороде, с Бельгией – 28 июня в Калининграде.

– Нам предстоит немного попутешествовать, но шестидневный перерыв между матчами может помочь избежать травм. Нужно будет приспосабливаться к переездам, – приводит BBC слова Саутгейта. – Такие дни, как сегодняшний, – это красота футбола. Теперь страна знает, что нас ждет, и может к этому готовиться. Жду турнира с нетерпением.

Итоги жеребьевки ЧМ-2018 // Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира