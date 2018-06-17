Гарет Саутгейт: "Сборной Англии по душе храбрый футбол"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил на пресс-конференции перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 против Туниса. Игра Тунис-Англия состоится 18 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.

- Изменилось ли в последнее время отношение болельщиков к национальной команде Англии? Раньше оно порой было очень негативным.

- Связь с болельщиками важна. Какое-то время картина была искаженной, нас воспринимали неверно. Самое главное, в конечном счете, это то, как мы сыграем на турнире. Но зрителям также важно чувствовать, что команда сплоченная и голодная до успехов. У большинства наших игроков немного опыта участия в международных турнирах. Однако прошлое надо оставить в прошлом. Ребята мотивированы и испытывают страсть к победе. Наши академии хорошо поработали. Всем не терпится отправиться в приключение. Уже просто хочется начать играть.

- Вас устраивают те реформы, которые вы провели в сборной, и тот результат, что они принесли?

- Прогресс показался мне быстрым. Результат устраивает, цели ясны. Наши матчи в ноябре и марте доказывают, что у сборной появился стиль, мне нравится работа с мячом у наших футболистов, нам нравится играть в контроль, в прессинг. Сборной по душе храбрый футбол – именно это я хотел изменить, когда приходил в федерацию футбола. Жду той же интенсивности и той же игры в матче против Туниса. (Дмитрий СИМОНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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