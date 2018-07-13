Гарет Саутгейт: "Сборная Англии добилась большого прогресса за последние восемь месяцев"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча за третье место чемпионата мира против Бельгии отметил, что команда добилась большого прогресса за последние восемь месяцев и по итогам турнира оказалась в четверке сильнейших команд.

Матч за третье место между сборными Англии и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге 14 июля.

- У нас очень талантливая, молодая команда. Но ей нельзя останавливаться в развитии, и мы будем продолжать прогрессировать как технически, так и тактически, - цитирует ТАСС Саутгейта. - За последние восемь месяцев наша сборная добилась очень сильного прогресса. Теперь мне надо думать о том, как стать еще сильнее и скрыть наши слабые места.

"В том году мы были 14-15-ми в мире, а сейчас оказались в числе четырех сильнейших сборных. Это большой шаг вперед.

Кто больше достоин "Золотого мяча" - француз Килиан Мбаппе или хорват Лука Модрич? Они оба показывают на чемпионате мира в России отличную игру. Мне лично приятно, что наш Харри Кейн лидирует в гонке бомбардиров. Но меня не интересуют индивидуальные награды. Смысл футбола в победе команды, и задача каждого игрока - сделать все возможное, чтобы помочь своей команде выиграть.

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)

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