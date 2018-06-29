Гарет Саутгейт: "Пусть меня критикуют, но решения принимаю я"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в матче группового турнира чемпионата мира-2018 с Бельгией (0:1) объяснил, почему не стал выставлять оптимальный состав. В 1/8 финала турнира англичанам предстоит сыграть с Колумбией.

- Вы ведь несете ответственность не только перед болельщиками, но и перед духом футбола? - спросили Саутгейта.

- Согласен, но я как тренер должен принимать непростые решения. В случае поражения критикуют именно тренера. В данном случае я решил, что правильно будет поступить именно так. И меня поддержали все, в том числе медики, которые согласились, что некоторых игроков нужно поберечь. Пусть меня ругают, но я чувствую себя комфортно.

Несколько дней назад мы играли в дикую жару. Япония, Колумбия, Сенегал, который не вышел дальше - все потеряли важных игроков. Мы решили не идти на такие риски. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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