Гарет Саутгейт: "Пикфорд полностью выполнил план сборной Англии во время послематчевых пенальти"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча чемпионата мира-2018 против Колумбии (1:1, 3:4 по пен.) отметил, что команда проявила самообладание во время серии пенальти.

- С учетом вашей личной истории, что вы чувствовали после пенальти?

- Во-первых, у нас был четкий порядок. Знал, какой сигнал хочу донести до игроков. Били пенальти спокойно, и спокойно провели концовку дополнительного времени. У нас было несколько травм, порядок пришлось поменять. Голкипер и те, кто бил пенальти, проявили самообладание. Игроки сделали то, что мы четко спланировали. Я сам был абсолютно спокоен. И знали, что Кейн забьет, не хотел отвлекаться. Даже когда монетку подбрасывали, мы проиграли, статистически все шло против нас. Мы даже шутили по этому поводу, были расслаблены. Это коллективные усилия, и все столько вложили, чтобы добиться этой победы.

- Что вы сказали после гола на 90-й минуте? И после дополнительного времени? Вы использовали историю?

- На 90-й минуте сказал: мы полностью контролируем ситуацию. Да, нас отбросили назад, но сказал - оставайтесь спокойными. Они не создали шансов, мы должны были верить в нашу игру. В конце матча нужно было дать время каждому игроку индивидуально. Я не хотел их чрезмерно возбуждать. Полностью доверял их технике...

- Что вы чувствуете лично сейчас, после 96-го года?

- Знаете, это никогда не уйдет из моих воспоминаний, это останется со мной навсегда. Но для этой команды сегодня наступил особый момент, и я надеюсь, что это придаст веру следующему поколению игроков. В жизни всегда нужно верить в лучшее и не давать прошлому мешать себе. Эти молодые игроки показали это и наслаждаются турниром. С нетерпением ждем четвертьфинала.

- Пикфорд подвергся критике до матча, но на 90-й минуте отбил потрясающий удар в девятку, а потом пенальти.

- Я даже удивился, что он допрыгнул так высоко с учетом его роста. Но атлетизм его - невероятен. Он полностью выполнил наш план во время послематчевых пенальти. Нужно отдать ему должное, он заслужил этой победы. И наш тренерский штаб, и все игроки, которые восприняли информацию и правильно подготовились. (Игорь РАБИНЕР)

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