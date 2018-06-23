Гарет Саутгейт - об утечке информации о стартовом составе: "Пусть СМИ решат, помогать ли сборной"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что пресса сама должна определиться, публиковать ли заранее стартовый состав команды на предстоящий матч чемпионата мира с Панамой. Состав случайно оказался в руках СМИ из-за ошибки помощника главного тренера.

– Конечно, в любом случае если мы даем противнику возможность увидеть наш состав и схему заранее, это проблема для нас, – цитирует AFP Саутгейта. – Но пусть наши СМИ сами решают, хотят они помочь команде или нет.

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