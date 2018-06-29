Гарет Саутгейт: "Нам не понравилось в Калининграде только одно..."

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в матче группового турнира чемпионата мира-2018 с Бельгией (0:1) отметил, что ему понравилось в Калининграде. Однако ему не понравилось проигрывать в этом городе.

- Мы знаем, что болельщики приехали сюда с удовольствием, - цитирует "Р-Спорт" Саутгейта. - Что касается конкретно меня, то когда занимаешься командой, нет времени особо гулять. Но там, где я был, это и местные парки, и стадион, и гостиница, там мне понравилось. Нам не понравилось только проигрывать здесь. Но опыт нахождения в городе просто поразительный.

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