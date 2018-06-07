Гарет Саутгейт: "Надеюсь, в России не будет проблем с расизмом, но у нас есть план на этот случай"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о своей реакции на слова защитника команды Дэнни Роуза. Ранее футболист заявил, что не возьмет семью на ЧМ-2018 из-за боязни расизма.

- Как и все, игроки не знают, чего ждать, - цитирует тренера ВВС. - В идеальном мире в случае проявлений расизма мы ушли бы с поля, но в таком случае нас исключат из турнира. И многие с этим согласятся. Не думаю, что игроки согласятся уйти с поля. Они много работали, чтобы попасть на чемпионат мира. Мы надеемся, что все будет хорошо, но у нас есть план на случай того, если это (проявления расизма - прим. "СЭ") произойдет. Мы обсуждали это. У нас есть официальный протокол, есть личная поддержка и команда поддержки. Что касается Роуза, то я не знал о его разговоре с отцом. Но он уже обсуждал эту тему с командой. Никто не знает, что произойдет в России, но он решил, что с его семьей может что-то произойти, и это будет отвлекать его от футбола.

Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии в групповом турнире сыграет с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

Дэнни Роуз: "Мы вынуждены мириться, что Россия каким-то образом получила ЧМ-2018"

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