20:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гарет Саутгейт: "Надеемся, в России все пройдет хорошо"


Главный тренер сборной Англии  Гарет Саутгейт признался, что надеется не услышать расистских оскорблений во время предстоящего чемпионата мира. Ранее защитник англичан Дэнни Роуз заявил, что не возьмет свою семью в Россию из-за боязни расизма.

- Игроки, как и все остальные, не знают, чего стоит ожидать в России, - сказал Саутгейт в интервью BBC. - Мы надеемся, что все пройдет хорошо. Если что-то произойдет, то мы поговорим об этом. У нас есть план, поддержка команды и официальный протокол. В идеальном мире мы бы ушли с поля, услышав расистские оскорбления, но в реальности нас дисквалифицируют за такой поступок. Не думаю, что игроки захотят этого, ведь они работали всю жизнь для того, чтобы сыграть на чемпионате мире. 

Сборная Англии в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

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