Гарет Саутгейт: "Мы попали в четверку на ЧМ-2018, но мы не в четверке сильнейших команд мира"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции после поражения на чемпионате мира в матче за третье место от Бельгии (0:2) отметил, что его команде было трудно готовиться к этой встрече, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Работа тренера заключается в том, чтобы оказывать поддержку игрокам, вдохновлять их, найти наилучший способ добиться успеха, - отметил Саутгейт. - Я невероятно горжусь тем, чего добились игроки. Им удалось добиться невероятного результата на турнире. Большего, чем добились многие другие английские команды.



Мы играли с одной из лучших сборных мира и знали, что нам нужно освежить команду. Только в этом случае у нас были бы хоть какие-то шансы в матче с Бельгией. Стоунс и Пикфорд сыграли великолепно, так что мы гордимся нашим достижением. Мы закончили турнир в четверке сильнейших, хотя мы не одна из четырех сильнейших команд в мире.

- Что вы думаете об игре Кейна?

- Это седьмой матч за короткий период времени для него. Эмоционально и физически мы были изношены, и я считаю неправильным судить об игре футболиста по этому матчу. Как капитан, он руководил командой очень хорошо.

- Вы хотели добиться результата или порадовать зрелищностью фанатов?

- Мы не выигрывали много лет в матчах плей-офф с опытными командами. Мы знаем, что можно улучшать, но мы уезжаем отсюда командой, добившейся большого прогресса. Футболисты научились многому, так что нужно смотреть в будущее. Физически игрокам было сложно. Быстрый мяч сделал этот матч более тяжелым. Я не мог просить большего от своих игроков.

- Каким было ваше отношение к игре за третье место?

- Это очень тяжелая игра. Мы близко подошли к трофею, и после поражения в полуфинале все просто хотели уехать домой. Но за полдня нам удалось наметить цели. Мы хотели получить медаль. Все сотрудники тренерского штаба хотели завершить матч на высокой ноте. Иногда качество игры оставляло желать лучшего, но Бельгия дальше нас продвинулась с точки зрения развития.

- Не думаете ли вы, что добились слишком многого? Теперь игроки будут думать, что очень хороши.

- Мы смотрим на наш уровень реалистично. Все было замечательно, мы получили массу хвалебных отзывов, но смотрим правде в глаза. Знаем, в каких областях нужно улучшать нашу игру. Здорово, что мы вышли в полуфинал. Это придает нам веру в команду.

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