Гарет Саутгейт: "Мы не любим проигрывать, но получи Кейн травму, было бы еще хуже"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в матче группового турнира чемпионата мира-2018 с Бельгией​ (0:1) дал понять, что победа не была для него первостепенна.

- Игра стала для нас хорошим испытанием. Было понятно, что уровень противника выше, чем в первых матчах, - отметил Саутгейт. - Несмотря на замены у Бельгии. В центре поля бельгийцы, пожалуй, лучше контролировали мяч, но в целом, считаю, мы не уступили в числе острых атак. Полезный матч с точки зрения тактики, есть что разобрать. Плюс мы дали отдохнуть некоторым игрокам, другим наоборот дали себя показать. Может, меня будут критиковать за, что я сделал. Но в раздевалке все меня поняли, все на моей стороне.

Считаю, мы сыграли достойно. Возможно, командная игра не совсем получилась, но индивидуально ребята проявили себя неплохо. Я не говорю, что мы любим проигрывать. Но если бы я выпустил Кейна, и кто-то сильно ударил его по колену, это бы еще хуже. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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