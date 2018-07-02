Гарет Саутгейт: "Мы готовы вписать яркую страницу в историю английского футбола"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции, посвященной предстоящему мачту его команды против Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира, отметил, что его команда верит в свой потенциал.

– У нас будет очень сложный соперник из футбольной страны. Мы уважаем Колумбию, у нее на трибунах будет очень много болельщиков, но мы верим в свои силы. Я уже говорил, что для Англии этот матч – главный за последнее десятилетие, ведь именно столько мы не выигрывали в плей-офф. Настрой у нас отличный. И мы готовы вписать яркую страницу в историю английского футбола. Я верю в Кейна, верю во всех остальных. В том числе если речь дойдет до серии пенальти – мы много работали над этим аспектом. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч Колумбия – Англия состоится завтра, 3 июля в Москве на стадионе "Спартак". Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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