Гарет Саутгейт: "Матч с Колумбией многому нас научил"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что команда извлекла уроки из матча 1/8 финала чемпионата мира против Колумбии (1:1, по пен. 4:3). В четвертьфинале турнира англичане встретятся с командой Швеции, матч пройдет 7 июля в Самаре.

- Мы сделали прогресс, но пока еще не достигли нужного результата. Все игроки жаждут успеха, но признают, что еще учатся. Матч с Колумбией многому их научил, - цитирует пресс-служба ФИФА Саутгейта. - Но мы хотим большего и не собираемся останавливаться на достигнутом. Я очень уважаю команду Швеции, у нее есть свое лицо. И она показывает прекрасные результаты, в отличие от более сильных сборных. Я играл против шведов и много наблюдал за их выступлением на различных турнирах. Они предпочитают меньше соперника владеть мячом. Нам нужно будет показать очень хороший футбол, чтобы выиграть в субботу.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)