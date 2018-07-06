Гарет Саутгейт: "Каждый российский город, в котором мы были, - фантастический"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт перед четвертьфинальной игрой ЧМ-2018 против Швеции признался, что у его команды серьезные амбиции. Также он высоко оценил организацию чемпионата мира, передает из Самары корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Сейчас исторический момент для Англии, она может выиграть чемпионат мира. Или как минимум выйти в финал. Вы видите себя в качестве чемпионов мира?

- Этот турнир мы начинали как одна из самых молодых сборных. Но мы совершенствуемся, хотим вписать собственную страницу в историю футбола. В матче с колумбийцами Англия впервые за долгое время победила в серии пенальти. И с 1990 года мы не были в полуфинале... Поэтому мы рады, что сейчас продвигаемся вперед. У нас много амбиций.

- Как вы определяли тех, кто будет бить пенальти в серии с колумбийцами?

- Мы работаем на тренировках и знаем, кто уверенно исполняет 11-метровые. Плюс в матче необходимо проверить, кто лучше себя чувствует эмоционально и физически.

- В строчке российской певицы "Земфиры" есть строчка: "Мне приснилось небо Лондона". Если завтра выиграете и выйдете в полуфинал, вам будет сниться небо Самары?

- Не могу многое сказать про Самару, мы здесь не так много времени! Но каждый город в России, который мы посетили, - фантастический! Каждый объект, где мы играли и тренировались, блестящий. Организация – потрясающая.

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