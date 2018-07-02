Гарет Саутгейт: "Если Россия выбила Испанию, ее нужно уважать"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции, посвященной завтрашнему мачту его команды против Колумбии в рамках 1/8 финала чемпионата мира, рассказал об отношении к попаданию в более "легкую" часть сетки плей-офф.

- Много разговоров о том, что мы попали в простую часть сетки. О том, что до финала мы не встретимся с главными фаворитами, в том числе теперь вылетела Испания. Но разве вылет фаворитов не говорит о том, что им противостояли сильные команды? Германия вылетела не просто так, ее обыграли достойные соперники. То же самое касается Испании. Если Россия ее выбила, нужно ее уважать. Но в любом случае мы даже не думаем, что будет после завтрашнего матча с Колумбией. Потому что Англия уже много раз была в такой позиции, и все эти преждевременные размышления ни к чему хорошему не приводили. Мы не хотим снова попадать в эту ловушку. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России вчера победила Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 пен.). В 1/4 финала турнира она встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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