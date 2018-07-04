Гарет Саутгейт: "Думаю, много англичан приедут на четвертьфинал со Швецией"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Англией (1:1, 4:3 по пен.) в 1/8 финала чемпионата мира-2018 отметил, что для страны это особый момент. По его словам, множество фанатов захотят приехать в Россию на четвертьфинал турнира против Швеции. Игра состоится 7 июля в Самаре.

- Вас поддерживало намного меньше болельщиков, чем ваших соперников, при том что те летели через океан. Почему такое происходит, и какой месседж хотите послать людям в своей стране, чтобы они прилетели поддержать вас на четвертьфинал?

- У нас фантастические болельщики, которые поддерживали нас в течение десятилетий разочарований, и я горжусь, что наша команда принесла всем радость в стране. Для нашей страны это особый момент. Думаю, что достаточно много людей приедет на четвертьфинал, хотя с организационной точки зрения трудно будет сделать.

- Ваше поколение игроков не падало так, как нынешнее. Что произошло с духом английского футбола, что ваше поколение стояло как скала, а нынешние падают от дуновения ветерка?

- Может, мы поумнели немного. Может, мы играем по тем правилам, по которым играет остальной мир. Но мы сохранили наши достоинства и наш дух. Если мы падали, то потому что нас сбивали. В игре было много фолов, и не думаю, что мы близко подходили к соперникам по количеству фолов. Мы сохранили самообладание и заслужили победы. И следующий матч будет непростым, но по совершенно другим причинам. (Игорь РАБИНЕР)

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