Гарет Саутгейт: "Деле Алли показал средний палец Уокеру, а не арбитру"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словакии (2:1) отметил, что неприличный жест полузащитника Деле Алли не был направлен в адрес арбитра Клемана Тюрпена. По его словам, так Алли общается с партнером по команде Кайлом Уокером.

- Алли и Уокер переговаривались, и Деле сделал такой жест в сторону Кайла, - приводит The Trlrgraph слова Саутгейта. - У них странный способ общения.

Ранее сообщалось, что из-за этого эпизода Деле Алли может получить дисквалификацию на три матча.