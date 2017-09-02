Гарет Саутгейт: "Болельщики хотели ранние голы, но самое главное, что мы выиграли со счетом 4:0"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мальты (4:0) отметил, что ожидал тяжелого поединка. Англичане смогли открыть счет в этой встрече только на 53-й минуте.

- Понимали, что Мальта будет глубоко сидеть в обороне, - приводит Goal слова Саутгейта. - Ожидали, что моменты у ворот соперника будет создавать сложно. Старались вымотать соперника. При такой игре нормально, что смогли забить только во второй половине. Конечно, болельщики хотели увидеть ранние голы. Но мы выиграли со счетом 4:0, и это самое главное.