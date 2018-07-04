Гарет Саутгейт: "Англия проявила упорство и заслужила победу"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии (1:1, 3:4 по пен.) отметил, что гордится своей командой. По его словам, англичан ждет сложный четвертьфинал со Швецией.

- Вам показалось, что сборная Колумбии сегодня играла грязно, и довольны ли вы работой судьи?

- Горжусь тем, как сыграла моя команда. Думаю, мы контролировали матч 90 минут, проявили большую дисциплину. Мы были сдержаны, очень сосредоточены. И в таком матче от такой молодой группы игроков это было впечатляюще. На 90-й минуте нам был нанесен огромный удар, и нам пришлось проявить упорство. Минут на 10 мы потеряли контроль надо игрой, потом вернули. Считаю, что мы проявили большое упорство и заслужили победу.

- Выиграть за 90 минут принесло бы большую пользу?

- Нам придется восстанавливаться, для следующего раунда нам не очень поможет. Но что касается веры в себя, это был важный момент. Не только то, что победили в послематчевых пенальти. То, что в конце матча мы смогли это сделать на стадионе, где количество британских болельщиков было в пять раз меньше, чем колумбийских. Мы говорили об этом с игроками, что каждый из них пишет собственную историю. Это была особая ночь для всех.

Во втором овертайме мы лучше контролировали ситуацию. Даже когда первыми пенальти не забили, остальные игроки прекрасно справились со своей задачей. Надо отдать должное нашей группе в тренерском штабе, которые много поработали над этим.

- Этот момент может быть переломным для команды в будущем? И что с травмами?

- У нас просто каша в раздевалке. У кого-то судороги. В ближайшие 36 часов узнаем больше. Считаю, игроки полностью усвоили то, что мы пытались до них донести. Какое самообладание они проявляли в первые 88 минут. Для нас это очень важно. Я уже думаю о следующем матче. Хотелось бы недельку отдохнуть, чтобы насладиться успехом, но недели у нас нет. У нас не очень хорошие результаты со Швецией, с ними чертовски сложно играть. Мы их порой недооцениваем. Они вместе составляют большее, чем каждый игрок по отдельности. Думаю, нас ждет замечательный матч. (Игорь РАБИНЕР)

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