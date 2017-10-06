Гарет Саутгейт: "Англия могла бы сыграть лучше, но нам нужен был результат"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Словении (1:0) отметила, что команда играла по результату. По его словам, соперник связал его игроков в обороне.

- Мы сыграли с командой, которая пропустила только четыре мяча в отборе. И теперь поняли, почему, - приводит ВВС слова Саутгейта. - Мы были не столь активными, застряли в их обороне. Но мы продолжаем забивать голы на последних минутах. Знали, что им нужно побеждать. Изменили схему игры в конце и использовали это.

Очевидно, что люди хотят видеть голы. Мы могли бы сыграть лучше, но команде нужен был результат.