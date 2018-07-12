Гарет Саутгейт: "Англичане радовались нашим успехам. Значит, мы не зря приехали в Россию"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после полуфинала чемпионата мира-2018 против Хорватии (1:2 д.в.) отметил, что его команда еще не на пике.

- Как в будущем собираетесь решать проблему результативности? Команда не забивает много в плей-офф.

- Думаю, мы должны до максимума довести наши преимущества и выжать максимум из той команды, которая у нас есть сегодня. Способности у нее большие, стиль игры хороший. Мы - не идеальная команда, мы еще не на пике. Тем не менее играем против очень сильных команд, и выиграли много матчей у команд, с которыми раньше так хорошо не играли и не выигрывали. Подтянутся и новые молодые игроки. Угроза с нашей стороны для противников будет расти. Мы играем в интересный атакующий футбол, создаем много голевых моментов в любой игре. Наше преимущество в игре со стандартов - это здорово, мы знали, что это наше хорошее преимущество, и работали над этим.

- Не стало неожиданностью, что во втором тайме хорватская команда применила высокий прессинг и очень жесткие единоборства?

- Никаких сюрпризов. Хорватия - блестящая, очень опытная команда. У нее выдающиеся игроки. Очень многие из них имеют опыт игры в важнейших матчах. Они намного опытнее нас. Мы знали, что они на поле будут буквально драться за мяч. Нам пришлось выдержать их наступление во втором тайме, мы с этим более или менее справились к концу основного времени. Казалось, что на дополнительное время их не хватит, но они взяли себя в руки и забили. Они третий раз играют по 120 минут, и это говорит об их воле.

- Журналисты и болельщики из Англии хвалят вас. Что вы сказали своей команде в раздевалке после поражения?

- Ничего не мог сказать им, чтобы успокоить их в такой момент. Если посмотреть на последние полтора года, разве наши болельщики тогда думали, что мы будем в полуфинале? Но когда мы приехали в Россию, то решили, что сможем сделать это. Давно наша команда не добивалась такого. И мы гордимся этим. Они представляли страну с высоко поднятой головой. Хорваты - более опытные игроки, они по-другому принимают решения, потому что понимают, как играть в больших играх, и где-то это сказалось. Опыт сделает из нас команду-победительницу. Его надо набирать.

- Вы были хорошим защитником. Что вы сделали не так, дав хорватам забить два гола?

- Думаю, каждый гол, который пропускаешь, надо анализировать. Откуда он начался, откуда был забит. Важно найти, что можно было сделать лучше. Мы - команда, и стали командой с самого начала этого чемпионата мира. И дошли до полуфинала, потому что играли как коллектив. И уходим сегодня с поля как коллектив.

- Это лето англичане никогда не забудут благодаря футболу. Это лучшие недели в вашей жизни?

- Здесь даже вопросов нет! Но мы проиграли большую игру, и не хочу это забыть в одночасье. Мы не должны забывать о возможностях, которые не использовали в этой игре. Мне кажется, это был бесподобный опыт. Спорт - он об этом. Отдаешься делу целиком, становишься частью команды, выкладываешься полностью во имя этой страны. Игроки вели себя именно так. Если англичане радовались нашим успехам - а я знаю, что они радовались - значит, мы не зря сюда приехали.

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