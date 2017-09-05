Гана разгромила Конго в отборе ЧМ-2018, Партей оформил хет-трик

Сборная Ганы разгромила Конго в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Конголезцы лишились шансов попасть в финальную стадию турнира. В составе гостей хет-трик оформил хавбек "Атлетико" Томас Партей. 90 минут провел экс-защитник "Анжи" Джонатан Менса.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Африка
3-й раунд
Группа E
Конго - Гана - 1:5 (1:3)
Голы: Боакье, 23 (0:1). Партей, 26 (0:2). Иллой-Айет, 43 (1:2). Партей, 45+2 (1:3). Партей, 69 (1:4). Боакье, 85 (1:5).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/