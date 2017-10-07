Гана попросила ФИФА провести переигровку матча с Угандой

Футбольная ассоциация Ганы попросила ФИФА рассмотреть возможность переигровки выездного матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уганды. Игра состоялась сегодня и завершилась вничью - 0:0. По мнению ганцев, арбитр встречи Дэниэл Беннет не засчитал их чистый гол, забитый в конце второго тайма, а также не назначил в ворота соперника пенальти.

Отметим, что в сентябре ФИФА приняла решение о переигровке матча ЮАР - Сенегал (2:1). Решение было связано с тем, что CAS подтвердил пожизненную дисквалификацию арбитра Жозефа Лемпти за оказание влияния на исход встречи. Судья должен был обеспечить счет 2:1, что и сделал, назначив спорный пенальти в концовке первого тайма.