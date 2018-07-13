Гаиска Мендьета: "Выступление Черышева на ЧМ-2018 не стало сюрпризом"

Бывший полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета оценил выступление полузащитника сборной России и "Вильярреала" Дениса Черышева на чемпионате мира-2018. Также он подчеркнул, что переход Мариу Фернандеса в "Валенсию", был бы полезен и игроку, и клубу.



- Как оцениваете выступление Черышева?

- Оно не стало для меня сюрпризом, потому что я видел его каждую неделю в Испании. Это очень качественный игрок. Два забитых мяча в первой игре вселили в него уверенность. Денис - один из самых сильных игроков в сборной России. Но там есть еще три-четыре футболиста, которые могут помочь команде закрепиться на этом высоком уровне.

- Что думаете об интересе к Фернандесу со стороны "Валенсии"?

- Это было бы хорошо и для игрока, и для клуба. Я не сомневаюсь, что это хороший футболист и для него было бы очень полезно попробовать себя в "Валенсии", которая выступает в Лиге чемпионов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)