Гаджи Гаджиев: "Повторить против Египта результат матча с саудовцами? Слишком многого хотите от сборной"

Бывший тренер "Амкара" и "Анжи" Гаджи Гаджиев – о предстоящем сегодня в Санкт-Петербурге ключевом для России матче группы А, в котором наша команда встретится с Египтом (21:00 по Москве).

– Россия сможет повторить результат первого тура? – вопрос Гаджиеву.

– Вы слишком многого хотите от сборной. Если посчитаете, сколько на прошедшем чемпионате Европы забивали португальцы…. Они выиграли турнир, но поражали ворота в среднем 1,3 раза за игру. А вы хотите, чтобы мы результат 5:0 повторили. (Смеется.)

– Имеется в виду не счет, а уверенная победа.

– Предстоит противостояние примерно одинаковых по уровню команд, каждая имеет свои преимущества. У африканцев восемь человек играет в хороших европейских клубах, Салах один из лучших форвардов в мире. У нас же ровный состав, но при этом выступаем дома. Будет равный футбол, в котором нужно побеждать или делать ничью.

– Надо ли как-то перестраивать игру, чтобы остановить Салаха?

– Нет – простиравшим на поле с учетом этого фактора. Можно не брать в расчет сильные или слабые стороны соперников, если вы на голову выше их. Когда же примерно равны или оппонент сильнее, то тогда нужно обязательно давать оценку каждому игроку, команде в целом и выбирать правильный вариант тактики.

– Возможны изменения в линии атаки – Смолова не стоит на Дзюбу поменять?

– Это зависит от того, что предполагает тренер, и как будет складываться игра. Есть два момента: 1) не каждый может выходить на замену так как это сделал Артем; 2) будут ли возникать свободные зоны в обороне Египта – в таких условиях лучше действует Смолов, у него выше скорость. Наша сборная продуктивно атакует, когда есть пространство. В закрытом футболе нам будет сложнее найти щель куда ворваться.

– Тренер рискнет сменить схему обороны для противодействия более сильной атаке?

– Я так не думаю, хотя и ж не исключаю. Нельзя сказать, что расстановки с четырьмя и пятью защитниками коренным образом отличаются друг от друга. Многое зависит от уровня игроков. У кого-то больше сильных защитников, а у кого-то – хавбеков.

Понятно, что надо действовать компактно, не давать Салаху пространство, необходимо просчитать, кто в какой позиции с ним встречается и кто страхует. Но знать, как играть и реализовать на поле – это две большие разницы.

– Счет назовете?

– Нет, я же не болельщик. Но шанс добиться нужного результата у нас выше, чем у египтян. (Арман МКРТЧЯН)

Россия - Египет: чемпионат мира, 19 июня 2018, анонс матча

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)