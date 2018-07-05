Гаджи Гаджиев: "Думаю, против Хорватии сыграем в три центральных, а впереди выйдет Дзюба"

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что сборная России сыграет в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии в пять защитников.

– Очень многое зависит от того, в каком состоянии находятся сейчас футболисты, – сказал Гаджиев. – На этот вопрос вам ответят только тренеры сборной. В принципе, правильно сделали, что сыграли с Испанией в три центральных защитника. Этот вариант себя оправдал. Хорваты, как и испанцы, превосходят нас в индивидуальном мастерстве. Мне кажется, что мы вновь выберем схему с тремя центральными.

При этом считаю, что в целом против Хорватии сыграем немного по-другому. Будут отличаться атакующие действия, будут лучше получаться выходы в контратаку. На мой взгляд, наши ребята еще могут добавить. Почему? Мы же не можем говорить, что резерв Зобнина, Головина, Кузяева исчерпан. Это молодые футболисты, которые способны прогрессировать по ходу турнира. У них хороший потенциал.

Кто сыграет на острие? Склоняюсь к кандидатуре Дзюбы. Он неплохо цепляется за мячи, если мы выходим в атаку с помощью длинного паса. Может скинуть партнеру на голову или на грудь. Через него, как через столба, можно выходить вперед. У нас несколько ограничены возможности впереди. Дзюба сваливается на дальнюю – между центральным защитником и крайним и при хорошей, качественной подаче, может выиграть единоборство – пробить или скинуть. Это у нас нормально проходит.

А Смолов, по-моему, достаточно хорошо выходит на замену. (Виталий АЙРАПЕТОВ)​

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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